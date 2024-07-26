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У Кривому Розі під час прольоту ракети пролунав вибух

Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Кривому Розі після пуску росіянами ракети з південно-східного напрямку пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канали Карта повітряних тривог і Типовий Кривий Ріг.

"Гучно у Кривому Розі", - йдеться у дописі Карти повітряних тривог. 

Типовий Кривий Ріг написав, що звук вибуху пролунав "на півночі від міста".

Перед тим Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації  на південно-східному напрямку, а згодом - про пуск ракети. О 23:08 ракета пролітала західніше Кривого Рогу.

Востаннє Кривий Ріг зазнав обстрілу 8 липня під час масштабної російської повітряної атаки проти України.

Тоді у місті було декілька влучань, в тому числі в адміністративну будівлю Північного ГЗК групи "Метінвест". Внаслідок ворожої атаки загинули 10 людей, 31 людина дістала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна Росії проти УкраїниКривий Ріг