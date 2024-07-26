У Кривому Розі під час прольоту ракети пролунав вибух

Востаннє Кривий Ріг зазнав обстрілу 8 липня під час масштабної російської повітряної атаки проти України.

Тоді у місті було декілька влучань, в тому числі в адміністративну будівлю Північного ГЗК групи "Метінвест". Внаслідок ворожої атаки загинули 10 людей, 31 людина дістала поранення.

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