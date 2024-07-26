В Кривом Роге во время пролета ракеты раздался взрыв

В Кривом Роге после пуска россиянами ракеты с юго-восточного направления раздался взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-каналы Карта Воздушных Тревог и Типичный Кривой Рог.
"Громко в Кривом Роге", - говорится в сообщении Карты воздушных тревог.
Типичный Кривой Рог написал, что звук взрыва раздался "к северу от города".
Перед этим Воздушные Силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении, а затем - о пуске ракеты. В 23:08 ракета пролетала западнее Кривого Рога.
В последний раз Кривой Рог подвергся обстрелу 8 июля во время масштабной российской воздушной атаки против Украины.
Тогда в городе было несколько попаданий, в том числе в административное здание Северного ГОКа группы "Метинвест". В результате вражеской атаки погибли 10 человек, 31 человек получил ранения.
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