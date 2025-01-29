У Кривому Розі низка районів залишились без тепла: у чому причина

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація застосовує абсолютно різний спектр озброєння для ударів по українській території. Російські війська використовують різноманітні види зброї для атак на українські міста, інфраструктуру та цивільні об'єкти, включаючи ракетні удари, артилерійські обстріли та авіаудари.

Крім того, Росія здійснює регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру України, що призводить до масових відключень електрики, води та опалення в зимовий період.

У ніч на 29 березня терористи запустили проти України 57 безпілотників й балістичну ракету "Іскандер-М". Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 29 дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.