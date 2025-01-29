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В Кривом Роге ряд районов остались без тепла: в чем причина

Фото: в Кривом Роге ряд районов остались без тепла (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Кривом Роге в результате повреждения сетей в трех районах города отсутствует теплоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Штаб сплоченных общин".

Без теплоснабжения остались:

  • Покровский;
  • Саксаганский;
  • Ингулецкий районы Кривого Рога.

Отключения коснулись потребителей с:

  • ул. Вороного, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37;
  • ул. Нарвская, 7, 9, 11;
  • ул. Соколовская, 8;
  • ул. Эдуарда Фукса, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14;
  • ул. Кирилло-Мефодиевская, 1;
  • лицей №49;
  • театра "Академия движения";
  • детского сада №60;
  • ул. Творческая, 48 (ремонт выполняет потребитель), 48А;
  • ул. Алексея Резниченко, 43А, 47, 80А, 84А;
  • уд. Владимира Великого, 29, 29А, 29Б, 31, 31А;
  • ул. Современная, 4, 5;
  • ул. Святителя Василия Великого, 36, 38;
  • лицея "Гранд";
  • ул. Переяславская, 19, 21, 23.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация применяет абсолютно разный спектр вооружения для ударов по украинской территории. Российские войска используют различные виды оружия для атак на украинские города, инфраструктуру и гражданские объекты, включая ракетные удары, артиллерийские обстрелы и авиаудары.

Кроме того, Россия осуществляет регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что приводит к массовым отключениям электричества, воды и отопления в зимний период.

В ночь на 29 марта террористы запустили против Украины 57 беспилотников и баллистическую ракету "Искандер-М". Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 29 дронов.

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Кривой Рог