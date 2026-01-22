У Кривому Розі лунають вибухи, місто вже десяту годину під атакою "Шахедів"

Обстріли Кривого Рогу

Кривий Ріг у Дніпропетровській області майже щодня перебуває під атакою військ РФ. Найчастіше вони застосовують ударні дрони, але також використовують крилаті та балістичні ракети.

Так, в ніч на 21 січня росіяни завдали удар балістикою по місту, тоді було пошкоджено багато будинків та автомобілів.

15 січня, росіяни також атакували Кривий Ріг, але того разу ворог застосував для своїх ударів безпілотники. В результаті обстрілу в місті виникла пожежа і були пошкоджені окремі об'єкти інфраструктури.

У ніч на 14 січня внаслідок масованої атаки безпілотниками Кривий Ріг залишився без світла, тепла і води. До ранку рятувальники змогли відновити подачу комунальних послуг.

7 та 8 січня ворог провів найсильніший обстріл Кривого Рогу з початку повномасштабної війни. Протягом дня та вечора пролунали десятки вибухів, а повітряна тривога тривала понад 10 годин.