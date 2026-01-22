В Кривом Роге раздаются взрывы, город уже десятый час под атакой "Шахедов"

По его словам, российские оккупанты уже десятый час атакуют город ударными беспилотниками.

"Взрывы. Город уже десятый час под шахедною атакой. Мы все понимаем, все работаем", - говорится в сообщении.

Он призвал жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности до завершения воздушной тревоги.

"Берегите себя и своих близких, над городом еще есть "Шахеды", - предостерег Вилкул.