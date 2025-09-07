UA

У Кривому Розі лунають вибухи, місто атакують ракети і дрони

Фото: Кривий Ріг атакують російські дрони і ракети (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Кривому Розі лунають вибухи. Місто під масованою атакою "Шахедів" і ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та Повітряні сили ЗСУ.

"Кривий Ріг. Вибухи. Масована ракетна та шахедна атака. Дотримуємося інформаційної гігієни", - написав він.

Вілкул попросив берегти себе та своїх близьких і додав, що ще є виходи ракет і "Шахеди" у повітрі.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу.

Моніторингові канали повідомляли про пуски балістичних ракет о 03:29 і 03:35.

О 03:57 Повітряні сили повідомили про рух ще однієї швидкісної цілі в напрямку Кривого Рогу.

Видання "Перший Криворізький" повідомило, що після атаки балістичними ракетами, у Кривому Розі спостерігаються перебої зі світлом.

Деякі містяни повідомили, що у них вимкнули і не увікнули світло. В деяких оселях електроенергію відновили.

В ніч на 7 вересня російський агресор масовано обстрілює Україну дронами-камікадзе і балістичними ракетами.

Близько 01:00 лунали вибухи в Дніпрі через атаку на місто й область ударних безпілотників.

Додамо, що внаслідок попередньої дронової атаки на Дніпро, в місті було пошкоджене одне з місцевих підприємств.

