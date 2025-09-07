У Кривому Розі лунають вибухи, місто атакують ракети і дрони

"Кривий Ріг. Вибухи. Масована ракетна та шахедна атака. Дотримуємося інформаційної гігієни", - написав він.

Вілкул попросив берегти себе та своїх близьких і додав, що ще є виходи ракет і "Шахеди" у повітрі.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу.

Моніторингові канали повідомляли про пуски балістичних ракет о 03:29 і 03:35.

О 03:57 Повітряні сили повідомили про рух ще однієї швидкісної цілі в напрямку Кривого Рогу.

Видання "Перший Криворізький" повідомило, що після атаки балістичними ракетами, у Кривому Розі спостерігаються перебої зі світлом.

Деякі містяни повідомили, що у них вимкнули і не увікнули світло. В деяких оселях електроенергію відновили.