В Кривому Розі кількість жертв зросла до п'яти після атаки РФ

Обстріл Кривого Рогу

Російські війська атакували балістикою Кривий Ріг 17 січня. Внаслідок атаки були пошкоджені будинки, навчальний заклад.

Майже одразу стало відомо про поранених і загиблих. Пізніше їх кількість почала зростати з трьох загиблих до чотирьох, з трьох поранених до 7. Надалі кількість поранених у Кривому Розі збільшилась до 14 людей.

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