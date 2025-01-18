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В Кривому Розі кількість жертв зросла до п'яти після атаки РФ

Фото: у Кривому Розі кількість жертв зросла до п'яти після атаки РФ 17 січня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість жертв після атаки РФ по Кривому Рогу 17 січня зросла. Наразі відомо про п'ятьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"На жаль, є трагічна новина з Кривого Рогу", - розповів він.

За даними голови ОВА, у лікарні померла жінка, яка постраждала через ракетний удар напередодні.

"Загалом загинули 5 людей. Щирі співчуття всім, хто втратив близьких", - зазначив Лисак.

Обстріл Кривого Рогу

Російські війська атакували балістикою Кривий Ріг 17 січня. Внаслідок атаки були пошкоджені будинки, навчальний заклад.

Майже одразу стало відомо про поранених і загиблих. Пізніше їх кількість почала зростати з трьох загиблих до чотирьох, з трьох поранених до 7. Надалі кількість поранених у Кривому Розі збільшилась до 14 людей.

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