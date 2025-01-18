В Кривом Роге количество жертв возросло до пяти после атаки РФ

Обстрел Кривого Рога

Российские войска атаковали баллистикой Кривой Рог 17 января. В результате атаки были повреждены дома, учебное заведение.

Почти сразу стало известно о раненых и погибших. Позже их количество начало расти с трех погибших до четырех, с трех раненых до 7. В дальнейшем количество раненых в Кривом Роге увеличилось до 14 человек.

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