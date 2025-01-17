В Кривому Розі завершили рятувальну операцію, число поранених зросло (фото)

У Кривому Розі завершили рятувальну операцыю на місці обстрілу РФ. Кількість поранених зросла до дев'яти людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За даними голови ОВА, з них п’ять госпіталізовані, решті лікарі надали допомогу на місці.

"У Кривому Розі завершилися аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Четверо людей загинули. Дев’ятеро постраждали", - розповів він.

Атака РФ на Кривий Ріг

Російські війська атакували балістикою Кривий Ріг 17 січня. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, навчальний заклад. Спочатку повідомлялось про трьох поранених та трьох загиблих.

Після цього кількість жертв та поранених почало зростати. За останніми даними четверо людей загинули, ще семеро були поранені.

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