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У Кривому Розі гучні вибухи

Фото: вибухи в Кривому Розі 27 січня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сигнал повітряної тривоги було оголошено у місті Кривий Ріг в п'ятницю, 27 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві соцмережі.

Жителі міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області, ввечері п'ятниці 27 січня, чули звуки гучних вибухів.

Попередньо, по місту можуть вдарити балістичними ракетами. Влада просить місцевих жителів залишатись в украттях та зберігати спокій.

Відзначимо, що станом на 21:23 в Дніпропетровській області та Кривому Розі було відмінено сигнал повітряноїтривоги.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Нагадаємо, що у п'ятницю, 27 січня, у Херсоні пролунали звуки вибухів. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.

Також 25 січня, вдень у Запоріжжі мешканці почули кілька вибухів. Повітряна тривога в області наразі не оголошена.

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Кривий РігВибухвоздушная тревога