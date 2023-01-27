У Кривому Розі гучні вибухи

Сигнал повітряної тривоги було оголошено у місті Кривий Ріг в п'ятницю, 27 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві соцмережі.

Відзначимо, що станом на 21:23 в Дніпропетровській області та Кривому Розі було відмінено сигнал повітряноїтривоги.

Попередньо, по місту можуть вдарити балістичними ракетами. Влада просить місцевих жителів залишатись в украттях та зберігати спокій.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 27 січня, у Херсоні пролунали звуки вибухів. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.

Також 25 січня, вдень у Запоріжжі мешканці почули кілька вибухів. Повітряна тривога в області наразі не оголошена.

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