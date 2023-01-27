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В Кривом Роге громкие взрывы

Фото: взрывы в Кривом Роге 27 января (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сигнал воздушной тревоги был объявлен в городе Кривой Рог в пятницу, 27 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные соцсети.

Жители города Кривой Рог Днепропетровской области, вечером пятницы 27 января, слышали звуки громких взрывов.

Предварительно по городу могут ударить баллистическими ракетами. Власти просят местных жителей оставаться в тайне и сохранять спокойствие.

Отметим, что по состоянию на 21.23 в Днепропетровской области и Кривом Роге был отменен сигнал воздушной тревоги.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Напомним, что в пятницу, 27 января, в Херсоне раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.

Также 25 января днем в Запорожье жители услышали несколько взрывов. Воздушная тревога в области пока не объявлена.

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Кривой РогВзрыввоздушная тревога