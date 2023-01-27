ua ru
Пт, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні пролунали вибухи

Новость на русском →
Херсон, П'ятниця 27 січня 2023 16:49
У Херсоні пролунали вибухи Фото: У Херсоні пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 27 січня, у Херсоні пролунали звуки вибухів. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Наразі офіційної інформації щодо обстрілів немає.

Нагадаємо, що у четвер, 26 січня, у Херсоні повідомляли про вибухи. Повітряна тривога у регіоні тривала вже 13 годин.

У вівторок у Херсоні знову пролунали вибухи. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна в Україні
NEWS
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор