У Херсоні пролунали вибухи
Фото: У Херсоні пролунали вибухи (GettyImages)
У п'ятницю, 27 січня, у Херсоні пролунали звуки вибухів. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
Наразі офіційної інформації щодо обстрілів немає.
Нагадаємо, що у четвер, 26 січня, у Херсоні повідомляли про вибухи. Повітряна тривога у регіоні тривала вже 13 годин.
У вівторок у Херсоні знову пролунали вибухи. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.
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