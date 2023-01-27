У Херсоні пролунали вибухи

У п'ятницю, 27 січня, у Херсоні пролунали звуки вибухів. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у четвер, 26 січня, у Херсоні повідомляли про вибухи. Повітряна тривога у регіоні тривала вже 13 годин.

У вівторок у Херсоні знову пролунали вибухи. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.

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