У Кривому Розі через ракетну атаку ворога проводять аварійно-рятувальну операцію

Нагадаємо, раніше, 27 вересня, російські загарбники завдали удару балістикою по будівлі управління поліції Кривого Рогу. Тоді через ворожу атаку були постраждалі та загибла.

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