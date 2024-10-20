В Кривом Роге из-за ракетной атаки врага проводят аварийно-спасательную операцию

"Продолжается аварийно-спасательная операция. Работают все коммунальные, оперативные и медицинские службы", - рассказал он.

Также жителей пострадавших домов в результате российских ракетных обстрелов призвали обращаться в штаб помощи людям. Он разворачивается в Долгинцевском исполкоме по адресу Днепровское шоссе №11.

По словам руководителя Совета обороны города, туда "уже везут стройматериалы - пленку, ОСБ и прочее".

"Ближайший Пункт несокрушимости - СОШ №109 по адресу ул. Ярослава Мудрого 83", - добавил он.

Удары баллистики по Кривому Рогу

Ранее сообщалось, что поздно вечером, 19 октября, российские кафиры дважды били по Кривому Розу баллистическим вооружением. В городе были слышны взрывы.

Позже власти города призвали жителей Кривого Рога соблюдать информ-тишину, и не выкладывать в интернет места "прилетов" и т.д.

Впоследствии глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что в Кривом Роге в результате вражеских ракетных ударов горел автомобиль, но пламя уже погасили.

Между тем, данные о возможных пострадавших пока не появлялись. Глава ОВА добавил, что последствия обстрела "уточняются"