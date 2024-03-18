ua en ru
Пн, 18 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кривом Роге из-за падения обломков "шахеда" на пятиэтажку произошел пожар

Украина, Понедельник 18 марта 2024 08:25
UA EN RU
В Кривом Роге из-за падения обломков "шахеда" на пятиэтажку произошел пожар Фото: Шахед повредил крышу пятиэтажки в Кривом Роге (РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Кривом Роге обломки сбитого российского шахеда упали на пятиэтажку. Поздно вечером 17 марта произошел пожар, который спасатели ликвидировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лисака в Telegram.

"Повреждена крыша. Однако сами квартиры целые. Никто не пострадал", - написал он.

По его данным, взрывотехники изъяли части дрона. "Чтобы провести работы безопасно, вывели почти три десятка жителей. Теперь обломки уничтожат. Люди уже дома", - добавил он.

Всего вечером 17 марта в Криворожском районе сбили два "шахеда".

Лісак также сообщил, что трижды агрессор обстреливал Никопольский район. Из артиллерии стрелял по Марганецкому, Мировскому и Красногригоревскому общинам.

"Разрушен частный дом. Изувечены 2 хозяйственных сооружения, авто, гаражи, теплицы. Зацепило линию электропередач и газопровод", - добавил Лысак.

Удар "шахедами"

Напомним, в ночь на 18 марта российские войска атаковали Украину ударными дронами типа Shahed. Силы обороны уничтожили 17 дронов в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской и Ровенской областей.

Вечером 12 марта россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Под вражеским ударом оказались многоэтажки. По сообщениям местных властей, были повреждены более 300 квартир. Известно о 5 погибших и более 40 раненых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Война в Украине
NEWS
Воздушные силы ночью уничтожили 17 вражеских "Шахедов"
Воздушные силы ночью уничтожили 17 вражеских "Шахедов"
DAILY
Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте