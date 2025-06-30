У Кривому Розі було чути вибухи, в місті є "приліт"

Російській ракетний удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, що 4 квітня у п'ятницю ввечері росармія завдала по Кривому Рогу ракетний удар із застосуванням балістики. Внаслідок ворожого обстрілу загинули багато людей: за останніми даними, через атаку було вбито 18 громадян, серед них - 9 дітей.

Касетна ракета ворога влучила в житловий район міста поблизу дитячого майданчика, спричинивши значні руйнування будинків, шкіл та автомобілів. ​

Президент Володимир Зеленський рішуче засудив цей російський обстріл, наголосивши на необхідності посилення міжнародного тиску на країну-агресора.

5 квітня повідомлялося, що через трагедію в Кривому Розі по всій Україні оголошено день жалоби - у містах приспустять прапори та буде оголошено хвилину мовчання.

Також ми писали, що поліція показала перші кадри після ворожого обстрілу Кривого Рогу.

Детальніше про атаку ворога на Кривий Ріг та наслідки - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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