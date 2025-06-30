В Кривом Роге были слышны взрывы, в городе есть "прилет"

Российский ракетный удар по Кривому Рогу

Напомним, что 4 апреля в пятницу вечером росармия нанесла по Кривому Рогу ракетный удар с применением баллистики. В результате вражеского обстрела погибли многие люди: по последним данным, из-за атаки были убиты 18 граждан, среди них - 9 детей.

Кассетная ракета врага попала в жилой район города вблизи детской площадки, вызвав значительные разрушения домов, школ и автомобилей.

Президент Владимир Зеленский решительно осудил этот российский обстрел, подчеркнув необходимость усиления международного давления на страну-агрессора.

5 апреля сообщалось, что из-за трагедии в Кривом Роге по всей Украине объявлен день траура - в городах приспустят флаги и будет объявлена минута молчания.

Также мы писали, что полиция показала первые кадры после вражеского обстрела Кривого Рога.

Подробнее об атаке врага на Кривой Рог и последствиях - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.