У Кривому Розі було чути вибухи

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 07:02.

Перед цим, о 06:49, Повітряні сили ЗСУ опублікували повідомлення, в якому вказали, що декілька груп ударних БпЛА росіян прямують з Херсонської області у напрямку Кривого Рогу.

Де оголошено тривогу

Станом на 07:05, 10 жовтня, карта повітряних тривог має такий вигляд. Тривогу оголошено у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Крім того, на карті позначено, що тривога продовжується у Луганській області та в окупованому Криму.