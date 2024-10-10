В Кривом Роге было слышно взрывы

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 07:02.

Перед этим, в 06:49, Воздушные силы ВСУ опубликовали сообщение, в котором указали, что несколько групп ударных БпЛА россиян следуют из Херсонской области в направлении Кривого Рога.

Где объявлена тревога

По состоянию на 07:05, 10 октября, карта воздушных тревог выглядит так. Тревога объявлена в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, на карте обозначено, что тревога продолжается в Луганской области и в оккупированном Крыму.