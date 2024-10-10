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В Кривом Роге было слышно взрывы

Фото: отметка, указывающая, где находится укрытие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 10 октября, в Кривом Роге были слышны взрывы. Военные предупреждали о двигавшихся в направлении города дронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 07:02.

Перед этим, в 06:49, Воздушные силы ВСУ опубликовали сообщение, в котором указали, что несколько групп ударных БпЛА россиян следуют из Херсонской области в направлении Кривого Рога.

Где объявлена тревога

По состоянию на 07:05, 10 октября, карта воздушных тревог выглядит так. Тревога объявлена в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, на карте обозначено, что тревога продолжается в Луганской области и в оккупированном Крыму.

Напомним, что в ночь на 10 октября в Киевской области тоже были зафиксированы дроны россиян. Для отражения атаки, по воздушным силам противника в регионе работали силы ПВО.

Также мы писали, что вчера Россия запустила по территории Украины 3 баллистические ракеты и 22 беспилотника. Противовоздушная оборона Украины сбила 21 дрон, еще один повернул в сторону России.

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