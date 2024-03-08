У Кривому Розі було чути вибухи

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що кілька груп дронів-каміказді типу "Шахед" рухаються у напрямку Кривого Рогу та через місто у бік Кіровоградської області.

Обстріли Кривого Рогу

Російські війська з перших днів повномасштабного вторгнення завдають ударів по Кривому Розі. Цієї зими росіяни найчастіше застосовують крилаті ракети і дрони-камікадзе.

Так, окупанти на початку лютого кілька ночей поспіль атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе. У ніч на 3 лютого фіксувалися влучення, зокрема в об'єкт енергетики, почалися пожежі. Без світла у регіоні залишилися тисячі людей.

Повідомлялося, що у Кривому Розі через обстріл було частково знеструмлено швидкісний трамвай. Також деякі сім'ї залишились без водопостачання. Енергетики запроваджували аварійні відключення світла.

За кілька годин енергетики у Криворізькому районі відновили електропостачання, яке було порушено внаслідок російських обстрілів. Проте окупанти знову намагалися атакувати криворіжців ракетою.