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В Кривом Роге были слышны взрывы

Фото: в Кривом Роге были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Кривом Роге Днепропетровской области было слышно несколько взрывов сегодня ночью, 8 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Свої".

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что несколько групп дронов-камиказде типа "Шахед" двигаются в направлении Кривого Рога и через город в сторону Кировоградской области.

Обстрелы Кривого Рога

Российские войска с первых дней полномасштабного вторжения наносят удары по Кривому Рогу. Этой зимой россияне чаще всего применяют крылатые ракеты и дроны-камикадзе.

Так, оккупанты в начале февраля несколько ночей подряд атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе. В ночь на 3 февраля фиксировались попадания, в частности в объект энергетики, начались пожары. Без света в регионе остались тысячи людей.

Сообщалось, что в Кривом Роге из-за обстрела был частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения. Энергетики вводили аварийные отключения света.

Спустя несколько часов энергетики в Криворожском районе возобновили электроснабжение, которое было нарушено в результате российских обстрелов. Однако оккупанты снова пытались атаковать криворожцев ракетой.

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Кривой РогВторжение России в УкраинуВзрывы