У Кривому Розі блекаут: 45 тисяч сімей без світла, понад 700 будинків без тепла

За його словами, аварійні відключення від енергопостачання відбулись для більш ніж 45 тисяч абонентів. Окрім того, понад 700 будинків залишились без теплопостачання. Також є проблеми і з водою.

"Малі котельні вже перейшли на генератори, але нагадую, що для котелень 6 кіловольт генераторів не існує в природі. Насосні Міськводоканалу перейшли на генератори, воду в системі утримуємо, але тиск буде нижчим", - розповів Вілкул.

Також він попередив, що швидкісний трамвай вранці не працюватиме.

"Штаб ліквідації наслідків вже працює. Побажайте удачі енергетикам, тепловикам, комунальникам. І подякуйте за важку роботу на морозі", - резюмував голова Ради оборони міста.