В Кривом Роге запустили все котельные "Теплоцентрали"

Иллюстративное фото (УНИАН)

На данный момент поставка газа осуществляется на все объекты "Теплоцентрали"

В Кривом Роге (Днепропетровская область) по состоянию на 13 ноября 2018 года стабильно работают все котельные "Криворожской теплоцентрали". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение АО "Криворожская теплоцентраль" в Facebook.

Как отмечается, сегодня ночью "Теплоцентраль" запустила Котельную № 5, к которой была ограничена поставка газа и сейчас поставки газа осуществляются на все объекты АО.

"Наконец, проблема решена и жители Долгинцевского района в течение суток почувствуют тепло в своих домах. По состоянию на 13.11.2018 года все котельные АО "Криворожская теплоцентраль" стабильно работают и выходят на номинальный режим", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 11 ноября в Кривом Роге объявили вынужденные каникулы в школах и детсадах из-за отсутствия отопления.

Кроме того, сообщалось, что вчера, 12 ноября, жители Кривого Рога провели в акцию протеста под зданием офиса "Криворожгаза" и подожгли шины перед входом. Как отмечалось, "Криворожгаз" заблокировал подачу газа на котельную №5 "Теплоцентрали", поскольку она не получила номинации газа.

На данный момент по факту отсутствия отопления в Кривом Роге открыто уголовное производство, дело квалифицировали по статье о служебной халатности.