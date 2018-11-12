Под офисом "Криворожгаза" подожгли шины

Фото: протест под офисом "Криворожгаза" (1kr.ua)

Жители Кривого Рога протестуют из-за отсутствия отопления в квартирах, школах и детских садиках

Жители Кривого Рога в понедельник, 12 ноября, пришли с акцией протеста под здание офиса "Криворожгаза" и подожгли шины перед входом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Первый Криворожский".

Отмечается, что горожане требуют от "Криворожгаза" не препятствовать запуску котельных "Криворожской теплоцентрали". Из-за этих действий в городе до сих пори не подключили отопление.

В частности, "Криворожская теплоцентраль" сообщила, что подача газа на котельную №5 заблокирована ПАО "Криворожгаз". В свою очередь в "Криворожгазе" заявили, что "Теплоцентраль" не получила номинации газа.

По данным местных СМИ, на место митинга приехали спасатели. Безопасность присутствующих обеспечивают десятки полицейских.

Фото: протест под офисом "Криворожгаза"

Вскоре "Криворожская теплоцентраль" сообщила, что 4 котельные города работают стабильно, уже разогрет теплоноситель.

Напомним, Криворожский городской совет объявил вынужденные каникулы в школах и детских садах, обслуживаемых госпредприятием "Криворожская теплоцентраль". Такое решение было принято из-за отсутствия отопления в учреждениях. В частности, сейчас максимальная температура в садиках достигает +14 градусов.