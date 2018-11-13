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У Кривому Розі запустили всі котельні "Теплоцентралі"

Новини » Суспільство    13.11.2018 - 13:38
У Кривому Розі запустили всі котельні "Теплоцентралі"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Наразі постачання газу здійснюється на всі об'єкти "Теплоцентралі"

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) станом на 13 листопада 2018 рокустабільно працюють всі котельні "Криворізької теплоцентралі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення АТ "Криворізька теплоцентраль" у Facebook.

Як зазначається, сьогодні вночі "Теплоцентраль" запустила Котельню № 5, до якої було обмежено постачання газу і наразі постачання газу здійснюється на всі об'єкти АТ.

"Нарешті, проблема вирішена та мешканці Довгинцівського району протягом доби відчують тепло у своїх оселях. Станом на 13.11.2018 року всі котельні АТ "Криворізька теплоцентраль" стабільно працюють та виходять на номінальний режим", - йдеться у повідомленні.

У Кривому Розі запустили всі котельні &quot;Теплоцентралі&quot;

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 листопада у Кривому Розі оголосили вимушені канікули у школах та дитсадках через відсутність опалення.

Крім того, повідомлялося, що вчора, 12 листопада, жителі Кривого Рогу у провели акцію протесту під будівлею офісу "Криворіжгазу" і підпалили шини перед входом. Як зазначалося, "Криворіжгаз" заблокував подачу газу на котельню №5  "Теплоцентралі", оскільки вона не отримала номінації газу.

Наразі за фактом відсутності опалення в Кривому Розі відкрито кримінальне провадження, справу кваліфікували за статтею про службову недбалість.

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