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В Кривом Роге задержали подозреваемых в убийстве 5 человек

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 13:33
Иллюстративное фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Иллюстративное фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Убийства были совершены в период с мая по октябрь 2018 года

В Кривом Роге (Днепропетровская область) правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как отмечается, убийства были совершены в период с мая по октябрь 2018 года.

Так, 24 октября правоохранители обнаружили тело закопанное в теплице на территории домовладения в Центрально-Городском районе города. Подозреваемым в совершении убийства оказался 29-летний гражданин Российской Федерации.

"В ходе расследования выяснилось, что на территории домовладения закопано еще 4 тела - трех мужчин и женщины. Полиция установила, что к их убийству причастен 65-летний мужчина, который уже был ранее судим и провел 30 лет за решеткой за совершение тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники совершали убийства во время совместного распития спиртного с потерпевшими. По указанному факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что полиция Киева обнаружила в озере в Дарницком районе тела Анны и Даниила Бабкиных, которых разыскивали после обращения отца. Как установили правоохранители, детей утопила мать, женщина задержана.

Добавим, также сообщалось, что в Украине иностранца приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство военного.

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