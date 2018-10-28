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Тела пропавших в Киеве детей обнаружили в озере, - полиция

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 10:36
Фото: полиция обнаружила тела пропавших детей (facebook.com/UA.KyivPolice)
Фото: полиция обнаружила тела пропавших детей (facebook.com/UA.KyivPolice)

По подозрению в убийстве двух детей задержали их мать

Полиция Киева обнаружила в озере в Дарницком районе тела Анны и Даниила Бабкиных, которых разыскивали после обращения отца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные полиции Киева в Facebook.

Сообщается, что 26 октября в полицию обратился мужчина с заявлением, что его бывшая жена забрала детей и исчезла. Женщину по ориентировке нашли неподалеку от Чернигова в неадекватном состоянии, детей при ней было. Вечером 27 октября ее доставили в Киев, она рассказала, что дети якобы пошли купаться на озеро.

"Правоохранители сразу выехали на озеро, однако поиски не дали результата, поэтому их продолжили сегодня: полицейские вместе с водолазами обнаружили детей утопленными", - говорится в сообщении.

Женщину задержали, решается вопрос о переквалификации уголовного дела на "умышленное убийство двух и более людей". Женщине грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Тела пропавших в Киеве детей обнаружили в озере, - полиция

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают несовершеннолетних брата и сестру.

Отметим, в Национальной полиции на днях заявили, что самым опасным городом Украины являются Черкассы.

 

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