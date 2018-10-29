У Кривому Розі затримали підозрюваних у вбивстві 5 людей

Ілюстративне фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Вбивства були скоєні у період з травня по жовтень 2018 року

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві 5 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Як зазначається, вбивства були скоєні у період з травня по жовтень 2018 року.

Так, 24 жовтня правоохоронці виявили тіло, закопане у теплиці на території домоволодіння у Центрально-Міському районі міста. Підозрюваним у вчинені вбивства виявився 29-річний громадянин Російської Федерації.

"В ході розслідування з’ясувалося, що на території домоволодіння закопано ще 4 тіла - трьох чоловіків та жінки. Поліція встановила, що до їх вбивства причетний 65-річний чоловік, який вже був раніше судимим та провів 30 років за гратами за скоєння тяжких злочинів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисники скоювали вбивства під час спільного розпиття спиртного з потерпілими. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція Києва виявила в озері у Дарницькому районі тіла Анни і Данила Бабкіних, яких розшукували після звернення батька. Як встановили правоохоронці, дітей втопила мати, наразі жінку затримано.

Додамо, також повідомлялося, що в Україні іноземця засудили до 11 років тюрми за вбивство військового.