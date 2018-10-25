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В Украине иностранца приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство военного

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 15:19
Иллюстративное фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Иллюстративное фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Гражданин Азербайджана в феврале 2018 года убил военного в Киеве

В Украине к 11 годам тюрьмы приговорили гражданина Азербайджана за убийство военного Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева в Facebook.

Как отмечается, 31-летнему гражданину Азербайджана объявлен обвинительный приговор. Сообщается, что иностранец в ночь на 1 февраля 2018 года убил 21-летнего военнослужащего в одном из ресторанов Киева. Иностранец нанес военном смертельное ранение в шею, после чего скрылся с места происшествия. Злоумышленника задержали 3 февраля в Запорожье.

"Днепровским районным судом города Киева объявлен приговор, по которому 31-летний иностранец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 296 УК Украины, и приговорен к 11 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

В Украине иностранца приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство военного

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Дарницкий районный суд Киева осудил 28-летнего мужчину, который убил военнослужащего и совершил покушение на водителя такси, к пожизненному лишению свободы.

Добавим, также сообщалось, что в городе Казатин Винницкой области во время остановки на железнодорожной станции погиб военный горно-штурмовой бригады Оперативного Командования "Запад".

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