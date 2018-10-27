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В Кривом Роге во время гонок автомобиль влетел в толпу, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    27.10.2018 - 16:57
Фото: в Кривом Роге автомобиль влетел в толпу (krivbass.city)
Фото: в Кривом Роге автомобиль влетел в толпу (krivbass.city)

Среди пострадавших двое детей

В субботу, 27 октября, в Кривом Роге во время "гонок на выживание" автомобиль влетел в толпу зрителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Krivbass.city".

Как сообщается, в результате инцидента пострадали 4 человека - две женщины и двое детей. Все пострадавшие были направлены в больницу.

Отмечается, что во время перерыва между заездами зрителей развлекали каскадеры. В результате потери контроля над автомобилем один из гонщиков влетел в толпу зрителей и врезался в другой автомобиль.

По словам одного из организаторов мероприятия депутата Андрея Гальченко, причиной инцидента может быть отказ тормозов в автомобиле.

"Предварительно - у одного из каскадеров, которые выступали между заездами гонок, отказали тормоза в автомобиле", - написал он на странице в Facebook.

В Кривом Роге во время гонок автомобиль влетел в толпу, есть пострадавшие

На данный момент правоохранители устанавливают причины происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 октября в Польше грузовик насмерть сбил 38-летнего гражданина Украины. Авария произошла в селе Бонево в Люблинском воеводстве - грузовик совершил наезд на пешехода, в результате полученных травм мужчина погиб.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Днепровском районе Киева автобус наехал на мужчину, который лежал на проезжей части. Мужчина в результате дорожно-транспортного происшествия погиб. По данному факту открыто уголовное производство.

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