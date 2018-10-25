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В Польше грузовик насмерть сбил украинца

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 14:25
Фото: ДТП в Польше (lubelska.policja.gov.pl)
Фото: ДТП в Польше (lubelska.policja.gov.pl)

Сейчас местные правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия

В Польше сегодня утром, 25 октября, грузовик насмерть сбил 38-летнего гражданина Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, авария произошла в селе Бонево в Люблинском воеводстве - грузовик совершила наезд на пешехода, в результате полученных травм мужчина погиб.

Сообщается, что авария произошла возле остановки, на которой ранее мужчина вышел из автобуса. Отмечается, что на момент аварии мужчина находился посередине проезжей части.

Сейчас местные правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Также отмечается, что водитель грузовика был трезвым.

 

Фото: ДТП в Польше (lubelska.policja.gov.pl)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Днепровском районе Киева автобус наехал на мужчину, который лежал на проезжей части. Мужчина в результате дорожно-транспортного происшествия погиб. По данному факту открыто уголовное производство.

Также сообщалось, что в Жашковском районе Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в которую попала группа детей, двое из них оказались в больнице.

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