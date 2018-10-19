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В Киеве автобус наехал на лежащего на дороге мужчину

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 14:08
Фото: место ДТП в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: место ДТП в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Мужчина в результате инцидента погиб

В Днепровском районе Киева автобус наехал на мужчину, который лежал на проезжей части. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что инцидент произошел утром на улице Кибальчича. По словам свидетелей, после драки между двумя мужчинами один из них начал убегать. Когда он перебегал проезжую часть, другой его догнал, сделал подножку и избил оппонента.

"После побоев пострадавший остался лежать на дороге. В это время по улице двигался маршрутный автобус МАЗ, который совершил наезд на мужчину. Врачи констатировали смерть, причину которой установят после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области произошла авария. Водитель ВАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с Mitsubishi. В результате инцидента водитель ВАЗа погиб.

Накануне в Польше в результате ДТП пострадали украинцы.

 

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