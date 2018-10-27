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В Кривому Розі під час перегонів автомобіль влетів в натовп, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    27.10.2018 - 16:57
Фото: у Кривому Розі автомобіль влетів в натовп (krivbass.city)
Фото: у Кривому Розі автомобіль влетів в натовп (krivbass.city)

Серед постраждалих двоє дітей

У суботу, 27 жовтня, у Кривому Розі під час "перегонів на виживання" автомобіль влетів в натовп глядачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Krivbass.city".

Як повідомляється, внаслідок інциденту постраждали 4 людини - дві жінки та двоє дітей. Усіх постраждалих було направлено до лікарні.

Зазначається, що під час перерви між заїздами глядачів розважали каскадери. Внаслідок втрати контролю над автомобілем один з гонщиків влетів в натовп глядачів та врізався в інший автомобіль.

За словами одного з організаторів заходу депутата Андрія Гальченка, причиною інциденту могла стати відмова гальм в автомобілі.

"Попередньо - у одного з каскадерів, які виступали між заїздами гонок, відмовили гальма в автомобілі", - написав він на сторінці у Facebook.

В Кривому Розі під час перегонів автомобіль влетів в натовп, є постраждалі

На даний момент правоохоронці встановлюють причини події.

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Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Дніпровському районі Києва автобус наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. Чоловік в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

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