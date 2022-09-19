В Кривом Роге раздались взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы в понедельник, 19 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Первый Городской. Кривой Рог ".

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил , что россияне ударили по Криворожскому району с реактивных систем залпового огня, вероятно из системы "Смерч". Обошлось без потерь.

Отметим, что в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, 14 сентября россияне нанесли ракетный удар по гидротехническим сооружениям Кривого Рога. В результате удара река Ингулец вышла из берегов и подтопила несколько сотен домов.

15 сентября оккупанты повредили промышленное предприятие в городе в результате атаки.

16 сентября захватчики попытались нарушить работу плотины в Кривом Роге, нанеся очередной ракетный удар.

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