ua ru
Пн, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Кривому Розі пролунали вибухи

Новость на русском →
Кривий Ріг, Понеділок 19 вересня 2022 17:12
У Кривому Розі пролунали вибухи Фото: у Кривому Розі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Кривому Розі прогриміли вибухи у понеділок, 19 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Перший Міський. Кривий Ріг".

Зазначимо, що у Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.

Оновлено

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що росіяни вдарили по Криворізькому району з реактивних систем залпового вогню, ймовірно з системи "Смерч". Обійшлося без втрат.

Нагадаємо, 14 вересня росіяни завдали ракетного удару по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Внаслідок удару річка Інгулець вийшла з берегів та підтопила кілька сотень будинків.

15 вересня окупанти пошкодили промислове підприємство у місті в результаті атаки.

16 вересня загарбники спробували порушити роботу греблі в Кривому Розі, завдавши чергового ракетного удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг
NEWS
McDonald’s відновлює роботу в Україні: як та коли почнуть відкриватися ресторани
McDonald’s відновлює роботу в Україні: як та коли почнуть відкриватися ресторани
DAILY
Український бліцкриг. Чим армія Путіна може відповісти на наступ ЗСУ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Український бліцкриг. Чим армія Путіна може відповісти на наступ ЗСУ