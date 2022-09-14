В Кривом Роге после ракетного удара возникли проблемы с водой: когда появится

Вилкул заявил, что оккупанты нанесли удар по одному из объектов гидравлической инфраструктуры города.

"Подача воды населению уже началась, если до вас вода не дошла, то дойдет в ближайшее время", - отметил руководитель военной администрации Кривого Рога.

Обновлено (20:33)

Глава Криворожской РДА Евгений Ситниченко отметил, что враг ракетами ударил в предприятие критической инфраструктуры.

"Хочу успокоить – никого не затопит, все будут с водой. Есть частичные повреждения. Все службы уже работают над устранением повреждений", - добавил Ситниченко.