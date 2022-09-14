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У Кривому Розі після ракетного удару виникли проблеми з водою: коли з'явиться

Фото: у Кривому Розі після ракетного удару виникли проблеми з водою (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результаті ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області вдень 14 вересня в місті виникли проблеми з водопостачанням, які будуть оперативно вирішені.

Про це заявив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Вілкул заявив, що окупанти завдали удару по одному з об'єктів гідравлічної інфраструктури міста.

"Подача води населенню вже почалася, якщо до вас вода не дійшла, то дійде найближчим часом", - зазначив керівник військової адміністрації Кривого Рогу.

Раніше заступник глави офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що російські війська вдарили ракетами по гідротехнічних спорудах. Мета очевидна-спроба створити надзвичайну ситуацію

Як повідомлялося, в середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетний удар по Кривому Рогу. Обстріл вівся з використанням ракет Х-101 з літака Ту-95МС.

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