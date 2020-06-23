В Кривом Роге произошел взрыв в автомобиле, есть раненый

Вчера в Кривом Роге на одной из улиц Металлургического района взорвалась машина, в результате чего телесные повреждения получил один человек. Его госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, местный житель, находясь в автомобиле, достал взрывоопасный предмет, похожий на электродетонатор, после чего он взорвался.

Кроме того, правоохранители во время осмотра вещей потерпевшего нашли тротиловую шашку весом 200 граммов, которую отправили на экспертизу.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого полиция устанавливает все обстоятельства дела.

Напомним, в Крыму в результате взрыва газовоздушной смеси в автомобиле пострадало четыре человека.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве произошел мощный взрыв в жилом доме на Позняках.

Кроме того, в Станице Луганской произошел взрыв неустановленного устройства, в результате чего погибли два человека.