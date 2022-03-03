В Кривом Роге происходит эвакуация людей из домов возле военных объектов

"Жители Всебратского, Макулана, Веселой дачи, Николаевского шоссе, "Кирпичного завода" и "ВМ 33" обязательно должны переехать в другие места из-за того, что эти микрорайоны находятся близко к военным объектам. Многие переезжают к своим родственникам и друзьям", - говорится в ведомстве.

Более того, для тех, кто не имеет возможности разместиться у близких людей, местная власть организовала места в общежитиях, детских садах и школах.

Военная администрация города Кривой Рог просит жителей, которые планируют переехать в учебные заведения, брать с собой документы, мобильные телефоны с зарядными устройствами, одеяла, подушки, спальные мешки и матрасы для размещения. Питание будет обеспечено.

Фото: Криворожский городской совет

В общежития будут в первую очередь заселять семьи с маленькими детьми и лиц с инвалидностью.