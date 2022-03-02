Из Волновахи эвакуировали около 400 человек: люди были под обстрелами четверо суток

Спасатели и волонтеры эвакуировали сегодня, 2 марта, около 400 человек из города Волноваха в Донецкой области. Люди были под обстрелами четверо суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"На сегодняшний день спасатели Донбасса совместно с волонтерами города провели эвакуацию около 400 человек, среди которых большинство - это дети", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Волноваха обстреливалась российскими войсками четверо суток и довели ситуацию до гуманитарной катастрофы.

"Четвертые сутки люди страдают от нескончаемых обстрелов российских захватчиков. Женщины, дети и пожилые люди находятся в ужасных условиях, в городе гуманитарная катастрофа! "Зеленый коридор" для эвакуации населения из Волновахы не дают!", - говорится в сообщении.