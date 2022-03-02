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Из Волновахи эвакуировали около 400 человек: люди были под обстрелами четверо суток

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Украина, Среда 02 марта 2022 23:12
Из Волновахи эвакуировали около 400 человек: люди были под обстрелами четверо суток Фото: из Волновахи эвакуировали около 400 человек (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Скороход

Спасатели и волонтеры эвакуировали сегодня, 2 марта, около 400 человек из города Волноваха в Донецкой области. Люди были под обстрелами четверо суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"На сегодняшний день спасатели Донбасса совместно с волонтерами города провели эвакуацию около 400 человек, среди которых большинство - это дети", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Волноваха обстреливалась российскими войсками четверо суток и довели ситуацию до гуманитарной катастрофы.

"Четвертые сутки люди страдают от нескончаемых обстрелов российских захватчиков. Женщины, дети и пожилые люди находятся в ужасных условиях, в городе гуманитарная катастрофа! "Зеленый коридор" для эвакуации населения из Волновахы не дают!", - говорится в сообщении.

Напомним, что оккупанты почти уничтожили Волноваху в Донецкой области. О ситуации в городе рассказал Кириленко.

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Волноваха ГСЧС
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