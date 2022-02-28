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В Херсонской области будут эвакуировать часть населения, - глава ОГА

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Украина, Понедельник 28 февраля 2022 15:23
В Херсонской области будут эвакуировать часть населения, - глава ОГА Фото: в Херсонской области будут эвакуировать часть населения (Геннадий Лагута, facebook)
Автор: Каролина Гайдук

Глава обласной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил об эвакуации жителей двух населенных пунктов Новокаховского района - Козацкое и Веселое. Граждане отправятся в Новую Каховку.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Херсонского горожского совета.

По словам Лагуты, через зеленый коридор пройдет 6 автобусов с мирными жителями.

"Первые 30 человек самостоятельно прибыли пешком в ГЭС, оттуда их перенаправили в Новую Каховку. Часть людей поселились у родственников и друзей, другие – в общежитиях заведений профтехобразования", - отметил чиновник.

Как отмечается, в настоящее время ведутся переговоры по эвакуации жителей Тягинки, где продолжаются боевые действия. В частности, решается вопрос, куда именно будем вывозить людей - в Херсон или Берислав.В Херсонской области будут эвакуировать часть населения, - глава ОГАФото: в Херсонской области будут эвакуировать часть населения

Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину, назвав это специальной операцией. Ряд городов подверглись ракетным ударам. В разных местах страны происходят бои. Войска РФ атаковали со стороны Донбасса, Крыма, российской и белорусской границы.

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Херсонская область Херсонская ОГА
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