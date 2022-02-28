В Херсонской области будут эвакуировать часть населения, - глава ОГА

Глава обласной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил об эвакуации жителей двух населенных пунктов Новокаховского района - Козацкое и Веселое. Граждане отправятся в Новую Каховку.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Херсонского горожского совета .

По словам Лагуты, через зеленый коридор пройдет 6 автобусов с мирными жителями.

"Первые 30 человек самостоятельно прибыли пешком в ГЭС, оттуда их перенаправили в Новую Каховку. Часть людей поселились у родственников и друзей, другие – в общежитиях заведений профтехобразования", - отметил чиновник.

Как отмечается, в настоящее время ведутся переговоры по эвакуации жителей Тягинки, где продолжаются боевые действия. В частности, решается вопрос, куда именно будем вывозить людей - в Херсон или Берислав. Фото: в Херсонской области будут эвакуировать часть населения