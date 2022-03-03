У Кривому Розі відбувається евакуація людей з будинків біля військових об'єктів

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) людей, які живуть поблизу військових об'єктів, переселяють в інші райони. Йдеться про Покровський та Тернівський райони.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Криворізької міської ради.
"Жителі Всебратського, Макулана, Веселої Дачі, Миколаївського шосе, "цегельного заводу" і "ВМ 33" обов'язково повинні переїхати в інші місця через те, що ці мікрорайони знаходяться близько до військових об'єктів. Багато хто переїжджає до своїх родичів і друзів", - йдеться у відомстві.
Більш того, для тих, хто не має можливості розміститися у близьких людей, місцева влада організувала місця в гуртожитках, дитячих садках і школах.
Військова адміністрація міста Кривий Ріг просить жителів, які планують переїхати в навчальні заклади, брати з собою документи, мобільні телефони з зарядними пристроями, Ковдри, подушки, спальні мішки і матраци для розміщення. Харчування буде забезпечено.
У гуртожитки будуть в першу чергу заселяти сім'ї з маленькими дітьми та осіб з інвалідністю.
24 лютого близько 4 ранку президент Росії Володимир Путін оголосив "спеціальну військову операцію на Донбасі". За його словами, це пов'язано з необхідністю "демілітаризації і денацифікації України". По всій території України оголосили комендантську годину.
Наступу російських військ через державний кордон України передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка.
Нагадаємо, що рятувальники та волонтери евакуювали сьогодні, 2 березня, близько 400 осіб з міста Волноваха в Донецькій області. Люди були під обстрілами чотири доби.
Відзначимо, що голова обласної державної адміністрації Геннадій Лагута повідомив про евакуацію жителів двох населених пунктів Новокаховського району - Козацьке і веселе. Громадяни відправляться в Нову Каховку.