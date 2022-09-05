UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кривом Роге прогремели взрывы

Иллюстративное фото: в Кривом Роге прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Кривом Роге были слышны звуки, похожие на взрывы, в понедельник, 5 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Отметим, что в Днепропетровской области не объявляли воздушную тревогу.

Местные Telegram-каналы пишут, что в домах, которые находятся рядом с эпицентром взрыва, выбило стекла от взрывной волны.

Кроме того, по информации СМИ, оккупанты обстреляли окрестности города из ЗРК С-300. Сообщается, что атаку вели с временно оккупированной Херсонской области.

Обновлено

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил обстрел оккупантами Криворожского района.

"Вечером, примерно в 19 часов, враг нанес два ракетных удара по Криворожскому району. Последствия выясняются", - написал он.

Напомним, сегодня россияне били из "Ураганов" по Криворожскому району Днепропетровской области. В результате обстрела погибла пожилая женщина.

Ночью оккупанты обстреляли Никопольский район В Никополе повреждены до десяти частных домов и многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой РогДнепропетровская область