У Кривому Розі пролунали вибухи

У Кривому Розі були чутні звуки, схожі на вибухи, у понеділок, 5 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
Зазначимо, що в Дніпропетровській області не оголошували повітряну тривогу.
Місцеві Telegram-канали пишуть, що у будинках, які знаходяться поряд з епіцентром вибуху, вибило шибки від вибухової хвилі.
Окрім того, за інформацією ЗМІ, окупанти обстріляли околиці міста із ЗРК С-300. Повідомляється, що атаку вели з тимчасово окупованої Херсонської області.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив обстріл окупантами Криворізького району.
"Ввечорі, приблизно о 19 годині, ворог наніс два ракетних удари по Криворізькому району. Наслідки з'ясовуються", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні росіяни били з "Ураганів" по Криворізькому району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинула літня жінка.
Вночі окупанти обстріляли Нікопольський район. У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків і багатоповерхівка, а також гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе.
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