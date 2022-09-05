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У Кривому Розі пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Кривому Розі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Кривому Розі були чутні звуки, схожі на вибухи, у понеділок, 5 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначимо, що в Дніпропетровській області не оголошували повітряну тривогу.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що у будинках, які знаходяться поряд з епіцентром вибуху, вибило шибки від вибухової хвилі.

Окрім того, за інформацією ЗМІ, окупанти обстріляли околиці міста із ЗРК С-300. Повідомляється, що атаку вели з тимчасово окупованої Херсонської області.

Оновлено

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив обстріл окупантами Криворізького району.

"Ввечорі, приблизно о 19 годині, ворог наніс два ракетних удари по Криворізькому району. Наслідки з'ясовуються", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні росіяни били з "Ураганів" по Криворізькому району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинула літня жінка.

Вночі окупанти обстріляли Нікопольський район. У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків і багатоповерхівка, а також гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе.

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