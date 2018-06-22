В Кривом Роге полиция задержала подозреваемого в серийных убийствах

Жертвами злоумышленника стали шесть женщин, двое из которых погибли

В Кривом Роге (Днепропетровская область) полиция задержала подозреваемого в серийных убийствах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Как сообщается, в течение мая-июня 2018 года в Кривом Роге произошло шесть нападений на женщин в возрасте от 18 до 38 лет, в результате которых две потерпевшие погибли, еще четыре - подверглись физическому насилию.

"Все преступления совершены похожим способом, жертвы похожи между собой по внешним признакам. Кроме того, совпадало время совершения преступления - после 21-го часа. Злоумышленник грабил женщин и забирал их личные вещи", - говорится в сообщении.

Как сообщил глава Нацполиции Вячеслав Аброськин, все выясненные признаки указывали на серийность преступлений.

18 июня правоохранителям удалось установить личность злоумышленника, им оказался 35-летний ранее судимый житель Кривого Рога, который освободился из мест лишения свободы в конце 2017 года.

Сейчас он задержан, его действия квалифицированы по статьям 187 (Разбой) и 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве трое человек украли телефон у знакомого, после чего убили.