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Интервью

В Кривом Роге полиция задержала подозреваемого в серийных убийствах

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 18:49
Фото: Вячеслав Аброськин (facebook.com arsen.avakov.1)
Фото: Вячеслав Аброськин (facebook.com arsen.avakov.1)

Жертвами злоумышленника стали шесть женщин, двое из которых погибли

В Кривом Роге (Днепропетровская область) полиция задержала подозреваемого в серийных убийствах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Как сообщается, в течение мая-июня 2018 года в Кривом Роге произошло шесть нападений на женщин в возрасте от 18 до 38 лет, в результате которых две потерпевшие погибли, еще четыре - подверглись физическому насилию.

"Все преступления совершены похожим способом, жертвы похожи между собой по внешним признакам. Кроме того, совпадало время совершения преступления - после 21-го часа. Злоумышленник грабил женщин и забирал их личные вещи", - говорится в сообщении.

Как сообщил глава Нацполиции Вячеслав Аброськин, все выясненные признаки указывали на серийность преступлений.

18 июня правоохранителям удалось установить личность злоумышленника, им оказался 35-летний ранее судимый житель Кривого Рога, который освободился из мест лишения свободы в конце 2017 года.

Сейчас он задержан, его действия квалифицированы по статьям 187 (Разбой) и 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве трое человек украли телефон у знакомого, после чего убили.

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Теги публикации: Кривой Рог, полиция, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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