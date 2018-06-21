У Києві троє осіб вкрали телефон у знайомого, після чого вбили

Злочинцям загрожує довічне ув'язнення

У Києві двоє хлопців і неповнолітня дівчина забрали у знайомого мобільний телефон, а щоби він не звернувся до правоохоронців - вбили. Про це йдеться у повідомленні поліції Києва.

"8 червня до Оболонського управління поліції звернулася місцева мешканка із повідомленням про те, що її 32-річний брат не повернувся додому. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (Умисне вбивство) із додаткової кваліфікацією "безвісти зниклий" і розпочали пошук", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через деякий час працівники карного розшуку встановили осіб, причетних до зникнення чоловіка. Згодом за підозрою у вбивстві затримали двох 22-річних молодиків і 15-річну дівчину. Затримані у вчиненому зізналися і розповіли подробиці.

"Зловмисники запропонували киянину випити і таким чином заманили його у лісопаркову зону в Оболонському районі столиці. Там вони побили потерпілого і забрали його мобільний телефон. Після скоєного, аби чоловік не звернувся до поліції, вирішили його вбити. У одного із товаришів був ніж. Усі вони нанесли киянину колото-різані поранення і залишили у чагарнику", - повідомили в поліції.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події, вилучила речові докази, у тому числі і ніж, які направила на експертне дослідження.

Всіх зловмисників затримали у рамках ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри у скоєнні розбою та вбивства.

Також готується клопотання до суду про обрання їм міри запобіжного заходу. Зловмисникам до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві на центральному залізничному вокзалі за 4 місяці поліція зафіксувала майже 400 крадіжок.