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У Кривому Розі поліція затримала підозрюваного у серійних вбивствах

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 18:49
Фото: В'ячеслав Аброськін (facebook.com arsen.avakov.1)
Фото: В'ячеслав Аброськін (facebook.com arsen.avakov.1)

Жертвами зловмисника стали шість жінок, двоє з яких загинули

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) поліція затримала підозрюваного у серійних вбивствах. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції України.

Як повідомляється, впродовж травня-червня 2018 року у Кривому Розі сталося шість нападів на жінок віком від 18 до 38 років, у результаті яких дві потерпілі загинули, ще чотири - зазнали фізичного насильства.

"Всі злочини вчинено схожим способом, жертви схожі між собою за зовнішніми ознаками. Крім того, збігався час скоєння злочину - після 21-ї години. Зловмисник грабував жінок та забирав їхні особисті речі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив глава Нацполіції В‘ячеслав Аброськін, всі з‘ясовані ознаки вказували на серійність злочинів.

18 червня правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника, ним виявився 35-річний раніше судимий мешканень Кривого Рогу, який звільнився з місць позбавлення волі наприкінці 2017 року.

Наразі його затримано, його дії кваліфіковано за статтями 187 (Розбій) та 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під ватрою строком на 60 діб. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві троє осіб вкрали телефон у знайомого, після чого вбили.

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Теги публікації: Кривий Ріг, полиция, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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