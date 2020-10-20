В Кривом Роге пара построила сеть сбыта огнестрельного оружия по Украине

Фото: изъятое оружие и боеприпасы (npu.gov.ua)

В Кривом Роге двое человек устроили сеть сбыта собственного оружия по Украине. Пара входила в пророссийское объединение.

Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

Мужчина, ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и его сожительница организовали производство и переработку оружия, продажу его по стране. Для деятельности они использовали квартиру и гараж.

Женщина занималась приемом денег от заказчиков и передачей оружия клиентам под подставными именами. Для сбыта оружия также был создан сайт, где пара принимала заказы.

Также установлено, что организаторы входили в общество "Собрания коренных народов земли русской "Вече Руси", которое пропагандирует антиукраинские идеи. СБУ допускает, что кураторы могли использовать представителей ячейки для проведения экстремистских акций во время местных выборов.

Полиция задокументировала 145 случаев отправки оружия в регионы Украины. В ходе 49 обысков в Днепропетровской, Харьковской, Киевской и Тернопольской областях изъяли 49 пистолетов для переработки, боевые пистолеты, 6 тысяч патронов, снаряд, боеприпас от РПГ-9, оборудование для переработки пистолетов, черновики, почтовые накладные, 15 тысяч долларов и более 34 тысяч гривен.

Следствие проходит по ч.1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ранее сообщалось, что в Харьковской области проректор одного из университетов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Речь идет о предоставлении в аренду помещений, которые находятся на балансе университета.

Также, Служба безопасности Украины в Одессе блокировала транзит 750 кг психотропного вещества каптагон. Такое количество этого наркотика на черном рынке оценивается в 30 млн долларов.