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В Харьковской области будут судить ректора университета из-за взятки в 300 тысяч грн

Харьковская область, Вторник 20 октября 2020 16:59
В Харьковской области будут судить ректора университета из-за взятки в 300 тысяч грн
Фото: Офис генерального прокурора (УНИАН)
Автор: Максим Зайченко

В Харьковской области проректор одного из университетов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Речь идет о предоставлении в аренду помещений, которые находятся на балансе университета.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт уже находится на рассмотрении в суде.

"Руководители университета, используя свое служебное положение, требовали от частного предпринимателя 300 тысяч гривен неправомерной выгоды за заключение договора аренды помещений, находящихся на балансе университета", - говорится в версии следствия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области задержали первого заместителя городского головы при получении взятки за проведение "правильного" тендера.

Кроме этого, ранее в Винницкой области директора госпредприятия поймали на взятке главе ОГА. Он готов был заплатить 4,2 млн гривен за перераспределение бюджетных средств.

Также сообщалось, что во Львове задержали налоговиков за систематическое взяточничество.

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